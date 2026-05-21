Intervento in tarda mattinata per i vigili del fuoco nella nuova area residenziale del paese, tra una traversa di viale Primo Maggio, in prossimità del distributore di carburante, e via Ponchielli, nella zona comunemente nota come la “strada bianca”.

A innescare la chiamata ai soccorsi è stato un incendio di vegetazione secca sviluppatosi lungo il versante della “strada bianca”.

Il fumo (nella foto Assenza) ben visibile e la relativa vicinanza alle abitazioni hanno spinto i residenti, in via precauzionale, a richiedere l’arrivo dei pompieri prima che le fiamme potessero propagarsi. Le operazioni sono state gestite con rapidità e senza particolari criticità. Le squadre hanno steso le manichette lungo il costone e hanno spento in breve tempo i punti ancora attivi.

L’azione tempestiva ha consentito di delimitare l’area interessata e mettere in sicurezza la zona, scongiurando un’estensione del rogo e possibili disagi per le case limitrofe.

Al momento la situazione è completamente sotto controllo e l’area è stata bonificata.