Un grave incidente in monopattino si è verificato questa sera, intorno alle 21, a Scicli, in via Pietro Nenni, all’angolo con viale dei Fiori. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo.

La donna coinvolta, che indossava regolarmente il casco, ha riportato un trauma facciale e un sospetto trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse subito serie e i sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto, l’hanno trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma da quanto si apprende non sarebbero coinvolti altri mezzi. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno assistito alle operazioni di soccorso e segnalato immediatamente la presenza del monopattino a terra.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi utili per chiarire le cause dell’incidente e verificare le condizioni della donna nelle prossime ore.