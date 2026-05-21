Un principio d’incendio ha interessato oggi la lavanderia Blu Service di via Neve, a Scicli, durante la pausa pranzo, quando l’attività era momentaneamente chiusa al pubblico. Alcuni passanti hanno notato del fumo uscire dai locali e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta la squadra operativa del distaccamento dei vigili del fuoco di Modica, supportata in via precauzionale da un’autobotte inviata dalla centrale di Ragusa. Una volta entrati nei locali, i vigili del fuoco hanno accertato che il fumo proveniva dal surriscaldamento di una lavatrice, probabilmente a causa di un malfunzionamento dell’impianto.

Il personale ha provveduto a mettere in sicurezza l’area, interrompendo l’erogazione dell’energia elettrica e avviando le operazioni di spegnimento di alcuni capi che, surriscaldati, stavano sprigionando fumo. Contestualmente sono state effettuate le operazioni di aerazione dei locali per disperdere i residui e verificare l’assenza di ulteriori focolai.

I controlli da parte dei vigili del fuoco sono proseguiti anche dopo la messa in sicurezza, per escludere eventuali rischi di riattivazione del surriscaldamento o danni strutturali agli impianti. Non si registrano feriti.