A Chiaramonte Gulfi cresce l’attesa per il fine settimana dedicato ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie, dopo le giornate di intensa partecipazione che hanno caratterizzato la settimana. Molto sentita è stata mercoledì la serata dedicata alle mamme, organizzata da tutti i papà, un momento di affetto, comunità e giochi che ha riempito la piazza di sorrisi e applausi. Grande successo anche ieri sera per l’appuntamento promosso dalle associazioni motoristiche, che hanno animato la città con entusiasmo e spirito di condivisione.

Il programma prosegue oggi, con un pomeriggio pensato per i più piccoli: alle 17 in piazza si terrà un incontro dedicato ai bambini, offerto dai portatori della Madonna delle Grazie. Alle 19,30 è prevista la celebrazione eucaristica presieduta da fra’ Giovanni Cafagna Op, mentre alle 21 la serata si concluderà con un concerto in onore della Madonna, a cura dell’orchestra filarmonica del Liceo musicale “Giosuè Carducci” di Comiso, che offrirà un momento di musica e devozione.

Domani, sabato 23 maggio, la giornata si aprirà alle 7 con la celebrazione eucaristica presieduta da padre Gaston Kaboy Tumpombo, seguita alle 11 da quella presieduta da don Salvatore Giaquinta, vicario parrocchiale di Monterosso Almo. Alle 18,45 il Santo Rosario meditato e alle 19,30 la solenne Veglia di Pentecoste presieduta da don Graziano Martorana, con la partecipazione delle parrocchie Santa Maria La Nova, San Nicola e Immacolata Concezione di Roccazzo, dei movimenti, dei gruppi ecclesiali, delle confraternite e delle associazioni cattoliche. Domenica, 24 maggio, sarà la giornata della Solennità di Pentecoste. Alle 9 la celebrazione eucaristica al santuario di Maria Santissima di Gulfi, alle 11 in chiesa Madre presieduta dall’arciprete parroco. Nel pomeriggio, alle 17, è prevista la passeggiata in bicicletta “Alla scoperta del centro storico”, organizzata dalla Pro Loco di Chiaramonte Gulfi, un’iniziativa che unisce sport, cultura e tradizione. La giornata si chiuderà alle 19,30 con la celebrazione eucaristica al santuario e alle 18,45 con il Santo Rosario meditato a cui farà seguito la santa messa in chiesa Madre alle 19,30.

La festa di Maria Santissima delle Grazie, profondamente radicata nella storia e nella devozione della comunità chiaramontana, continua a rappresentare un momento di fede e identità collettiva, capace di unire generazioni e di rinnovare ogni anno il legame tra la città e la sua amata Madonna.