Finisce l’avventura del Ragusa Volley ai quarti di finale dei play off promozione. Troppo forte la squadra peloritana nonostante l’impegno profuso dalle ragusane.

Partono bene le ragazze di Cutrona, decise a vendicare la sconfitta casalinga di domenica scorsa. La squadra ragusana per un set riprende il ruolo di “matricola terribile” che ha caratterizzato tutto il campionato e riesce a sorprendere le messinesi grazie a una battuta particolarmente incisiva e a una difesa organizzata che non lascia cadere facilmente nessuna palla. Le padrone di casa appaiono un po’ frastornate e non riescono a ribaltare la situazione perdendo il set per 25-22.

La reazione del Messina Volley è rabbiosa. Sale in cattedra Marcela Nielsen che diventa protagonista della gara in tutte le zone del campo, ricevendo, difendendo e attaccando da altezze siderali, senza che il muro ragusano riesca a fermarla (alla fine saranno 30 i punti da lei realizzati), trascinando così tutte le compagne (ottima la prova dell’opposto Basile) e vincendo il set per 25-10.

Ragusa cerca di riprendere le fila del gioco nel terzo set, ricco di grande agonismo e di belle fasi di gioco da una parte e dall’altra ma, complice un piccolo infortunio del capitano Sortino rimasta stoicamente in campo, deve cedere le armi per 25-18 e per il Messina Volley si spalancano le porte della semifinale con grande e giustificata gioia di Nielsen e compagne.

Da segnalare nelle fila ragusane una grande prova di carattere di una volitiva Torre, tornata ai livelli di inizio campionato, ultima ad arrendersi.

Il quarto set non ha ormai importanza, il gioco cala di intensità e si chiude sul 25-17.

Una partita comunque piacevolissima che ha divertito il numeroso pubblico presente. Il Messina Volley si avvia così ad una tosta semifinale con la Teams Volley Catania, avendo le carte in regola per arrivare ancora più in alto.

Per la squadra ragusana, affacciatasi quest’anno sul palcoscenico della serie C, termina una stagione esaltante, che l’ha vista ottima protagonista, oltre ogni aspettativa, di tutta la regular season e che ai play off non ha sfigurato, sbagliando solo la partita con Misilmeri.

Un ottimo percorso che lascia intravvedere un futuro roseo e che la società di Paola Messina ha già iniziato a programmare, partendo da un solido settore giovanile.

“E’ stata una partita vibrante, affrontata dalle mie ragazze con la grinta e la determinazione necessarie – il commento a fine gara di coach Cutrona. Si sono arrese solo davanti ad una squadra di altissimo profilo e ad una gigantesca Nielsen che, se rimane sui livelli odierni è praticamente una marziana in serie C. Abbiamo provato in tutti i modi a limitarla ma più di così era francamente impossibile fare. Prendiamo atto della superiorità delle avversarie e al contempo ringraziamo la società Messina Volley per la squisita ospitalità prolungatasi oltre l’evento agonistico”.

“A fine partita, nello spogliatoio – aggiunge coach Cutrona – ho ringraziato le mie ragazze per avere dato vita ad una stagione spettacolare e ricca di soddisfazioni, per avere messo in campo non solo tecnica e applicazione ma anche cuore e un grande bagaglio di umanità, che poi è quello che fa la differenza”.

“All’inizio dell’anno molti “soloni” della pallavolo locale ci avevano classificato come una “simpatica squadretta” senza grandi possibilità – continua il coach togliendosi un sassolino dalla scarpa. Le ragazze hanno preso di punta questa definizione e fatto di tutto per smentirla e infatti hanno dimostrato di essere una grande squadra che si è fatta conoscere e apprezzare in mezza Sicilia, arrivando tra le prime 8 del campionato, quando fino all’anno scorso molti non sapevano neanche della nostra esistenza”.

“Tutto quello che questa squadra ha ottenuto – rimarca orgoglioso Cutrona – lo dobbiamo solamente ai noi stessi, ce lo siamo sudato e, sottolineo, senza l’aiuto di nessuno, dovendo pure sopportare varie forme di ostruzionismo e di mancata collaborazione e persino i dileggi da parte di chi, in tutt’altre faccende affaccendato, dovrebbe appoggiare e incentivare TUTTE le società del territorio, a maggior ragione una realtà emergente che annovera (unica) più di 300 giovani tesserate e che ha riportato finalmente, vincendo sul campo, la pallavolo femminile di livello a Ragusa, dopo un lungo anonimato (a parte una breve pausa nei primi anni 2000), a più di 35 anni dai successi del glorioso Volley Club Ragusa che arrivò sino alla 4^ serie nazionale”.

“Il mio più sentito ringraziamento – conclude Ennio Cutrona – oltre alla squadra, in primis, va ai numerosi tifosi che ci hanno sostenuti in questo splendido percorso regalandoci grande affetto e forti emozioni, al preparatore atletico Carlo Garzia per l’ottimo lavoro svolto con estrema professionalità e competenza e ovviamente a tutta la società Ragusa Volley, dal Presidente Andrea Pugliese, ai dirigenti tutti, allo staff e ai colleghi allenatori, Paola Messina (l’anima di questa società) e Carlo Guinicelli in particolare, per la costante collaborazione, per la fiducia nel mio lavoro e per lo spirito di gruppo che ci ha uniti in questo percorso, con l’auspicio che possa proseguire anche in futuro”.