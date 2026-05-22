Furto con destrezza nel pomeriggio, intorno alle 17, alla libreria Mondadori di corso Umberto a Modica. L’episodio si è verificato l’altro giorno. Un giovane di Scicli, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, è stato identificato grazie alle telecamere interne e successivamente fermato dai carabinieri nella sua abitazione, dove è stato trovato in evidente stato di alterazione psicofisica.

Le indagini, scattate subito dopo la denuncia presentata dalla titolare e dalla dipendente derubata, hanno ricostruito la dinamica: fingendo di consultare i volumi sugli scaffali, l’uomo ha raggiunto l’area vicina al magazzino, ha aperto la borsetta della commessa, appoggiata su uno scaffale, e ha asportato il portafoglio con circa cento euro e i documenti. Subito dopo ha preso un libro, ha chiesto di confezionarlo come regalo e ha assicurato che sarebbe tornato a ritirarlo, salvo poi non presentarsi più.

Insospettita, la dipendente ha controllato la borsa, accertando l’ammanco; le immagini del sistema di videosorveglianza hanno confermato i sospetti, consentendo ai militari dell’Arma di risalire rapidamente all’autore e rintracciarlo. Lo stesso individuo, circa un anno fa, aveva messo a segno un colpo analogo nel bar adiacente alla libreria ed è ritenuto sospetto per ulteriori furti con scasso avvenuti a Modica bassa.

L’episodio riaccende l’allarme sociale sul crescente fenomeno della microcriminalità in un centro storico percepito come sempre più trascurato.