Colpo notturno nel cuore della città, pianificato nei dettagli ma finito nel nulla. Nel mirino la stazione di servizio Giap di piazza Corrado Rizzone. Approfittando dell’oscurità e della momentanea assenza di passanti, i malviventi hanno preso di mira i locali del distributore: dopo aver forzato e sfondato con violenza la porta dell’ufficio, si sono introdotti all’interno alla ricerca di contanti. Obiettivo il registratore di cassa, che è stato divelto e portato via.

La sorpresa, però, è stata amara: all’interno dell’apparecchio non c’era denaro, forse solo qualche spicciolo. Il bottino, di fatto, è risultato inesistente. La scoperta è avvenuta questa mattina all’apertura, quando il gestore dell’impianto ha constatato i gravi danni ai serramenti e la sparizione del registratore. L’uomo si è recato immediatamente al Commissariato di Polizia per sporgere denuncia. Le indagini sono già state avviate: gli agenti hanno effettuato i primi rilievi e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver immortalato l’irruzione o la fuga della banda, elementi ritenuti decisivi per risalire all’identità dei responsabili.