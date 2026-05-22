Devozione antica quella dei fedeli della parrocchia Santissimo Ecce Homo di Ragusa nei confronti di Santa Rita. La possiamo fare risalire intorno alla metà dell’Ottocento visto che il quadro che raffigura la santa e che è conservato nella parrocchia, sebbene non abbia alcuna datazione, è riconducibile a poco dopo questo periodo. Quindi, appare probabile che la devozione sia cominciata poco prima della realizzazione della santa icona. In ogni caso, la parrocchia ha sempre coltivato e consolidato, nei decenni, questa devozione nei confronti della santa da Cascia.

Oggi, in occasione della memoria liturgica di Santa Rita, saranno numerosi i momenti significativi. Tra questi la benedizione delle rose, fiore iconico per la santa, che sarà impartita a conclusione delle sante messe. Sono cinque quelle in programma oggi. Si comincia alle 7,30 con la celebrazione presieduta dal parroco, il sacerdote Salvatore Vaccaro, e si chiude alle 20,30 con la messa presieduta da don Francesco Mallemi. In mezzo, alle 11, l’appuntamento che sarà presieduto dal vicario generale della diocesi di Ragusa, il sacerdote Roberto Asta. Ieri pomeriggio, invece, la celebrazione della santa messa nell’ultima giornata del triduo è stata presieduta dal sacerdote Giuseppe Ramondazzo (nella foto Bracchitta). L’occasione è stata utile per ricordare la vita straordinaria di una donna comune: moglie, madre, vedova e consacrata. In queste ore, inoltre, azione di pulizia straordinaria da parte dell’impresa ecologica Busso Sebastiano tutt’attorno alla chiesa.