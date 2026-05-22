All’auditorium Cartia della Camera di Commercio di Ragusa si è tenuto un incontro promosso dalla Polizia di Stato, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dedicato al rilascio delle autorizzazioni e all’esame del quadro regolamentare relativo alle attività di intrattenimento e agli spettacoli aperti al pubblico. Hanno partecipato i referenti degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (Suap) dei Comuni della provincia, rappresentanti delle Polizie Locali, l’Ordine degli Ingegneri, altri ordini professionali, associazioni di categoria e operatori del settore. Nel corso dei lavori sono stati approfonditi la normativa vigente e i procedimenti amministrativi in materia, con un focus sulle corrette modalità di applicazione delle prescrizioni di settore, in linea con gli indirizzi del Ministero dell’Interno già trasmessi dalla Prefettura ai sindaci del territorio. L’iniziativa ha offerto un’importante occasione di confronto e aggiornamento tecnico-operativo, con l’obiettivo di assicurare elevati standard di sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali destinati agli spettacoli, anche in vista della stagione estiva alle porte e del conseguente potenziamento dei controlli sul territorio.