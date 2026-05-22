Momenti di forte tensione alla periferia di Vittoria, dove un uomo, visibilmente agitato, ha destato allarme tra automobilisti e residenti. Da alcuni giorni era stato notato vagare senza meta nella zona di via del Tempio, in direzione di Acate, apparendo confuso e potenzialmente pericoloso. Le segnalazioni alle forze dell’ordine si sono intensificate fino a richiedere l’intervento di una pattuglia, che si è trovata di fronte a un quadro delicato: l’individuo brandiva un coltello e lo sventolava con fare intimidatorio. All’arrivo degli agenti la situazione si è ulteriormente inasprita (foto Assenza).

Il soggetto ha tentato di colpire i poliziotti, ma grazie alla prontezza e alla professionalità del personale è stato bloccato e disarmato senza che si registrassero feriti. Successivamente è stato condotto negli uffici del Commissariato di Vittoria, dove resta in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria. Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe spinto fino al complesso della comunità che oggi ospita cittadini stranieri, nell’area dell’ex centro di accoglienza per tossicodipendenti “Gerico”. Non è ancora chiaro da quanto tempo si trovi in città né quali siano le sue condizioni di salute.