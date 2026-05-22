Un incidente si è verificato oggi alle 14 lungo la Strada provinciale 18, al chilometro 3,800 in direzione Santa Croce Camerina, proprio davanti al cimitero di Vittoria. Un’auto ha improvvisamente perso aderenza mentre affrontava la curva, ha sbandato e si è schiantata contro un muro laterale. Le prime ricostruzioni indicano che la dinamica è compatibile con quanto già accaduto altre volte nello stesso punto, un tratto purtroppo noto per episodi simili. La presenza di liquidi sull’asfalto, soprattutto gasolio o olii dispersi da mezzi in transito, rende infatti la curva particolarmente insidiosa e aumenta il rischio di perdita di controllo del veicolo.

Gli automobilisti che percorrono quotidianamente quel tratto segnalano da tempo la pericolosità della zona, soprattutto nelle ore di maggiore traffico, quando anche una minima quantità di sostanze scivolose può trasformare la carreggiata in un punto critico. Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia stradale di Vittoria, che ha effettuato i rilievi e ha regolato la circolazione per garantire la sicurezza degli altri conducenti (foto Assenza).