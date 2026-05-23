A vent’anni dalla scomparsa di Piero Sgarlata, la comunità di Pedalino rinnova il proprio abbraccio alla famiglia e conferma un appuntamento che, nel tempo, è diventato molto più di un evento sportivo. Il 18° Memorial “Piero Sgarlata” nasce grazie all’impegno di molti amici di Piero e di un gruppo di volontari che, anno dopo anno, custodisce un gesto semplice e autentico, trasformandolo in un momento di unità, preghiera e partecipazione collettiva.

Nel corso degli anni, il Memorial è diventato un ponte tra chi ha condiviso con lui il campo e la quotidianità e i ragazzi di oggi, che ne conoscono la storia attraverso i racconti della comunità. Un appuntamento che ribadisce un messaggio chiaro: nessun posto resta vuoto quando un ricordo continua a fare da collante.

La giornata si aprirà con la messa di suffragio alle 19, presso la parrocchia Maria Ss. del Rosario di Pedalino, seguita alle 20,30 dal fischio d’inizio presso il centro sportivo Lifeten, che anche quest’anno ospita la manifestazione. La serata sarà accompagnata dal dj-set di Vincenzo Burrafato.

L’organizzazione rivolge un sentito ringraziamento alla Csc Polisportiva Pedalino, alla parrocchia Maria Ss. del Rosario e al centro sportivo Lifeten per il supporto, la collaborazione e la disponibilità. Il contributo di tutti permette di rinnovare, anno dopo anno, un momento che unisce memoria, sport e comunità.

Il Memorial continua così a essere un gesto condiviso, un modo per stringersi attorno alla famiglia e per dire, ancora una volta, “Ci siamo tutti, Piè”.