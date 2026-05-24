I carabinieri di Ragusa hanno individuato il presunto autore del grave incidente avvenuto nella notte in corso Italia, nel cuore della città. Le prime voci circolate sui social parlavano di una donna alla guida, ma gli accertamenti hanno chiarito che il responsabile sarebbe un uomo. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria con le accuse di omissione di soccorso e guida in stato di alterazione psicofisica. Le indagini sono partite immediatamente dopo lo schianto e, grazie ai rilievi e alle testimonianze raccolte, i militari sono riusciti a risalire in tempi rapidi al conducente dell’auto. Secondo la ricostruzione, un giovane in sella a uno scooter stava percorrendo corso Italia quando è stato centrato frontalmente da un’auto. L’impatto, molto violento, ha provocato anche il danneggiamento di alcuni mezzi parcheggiati lungo la strada. Subito dopo la collisione, il conducente si sarebbe allontanato senza fermarsi ad aiutare il ferito.

Nelle ore successive, numerosi residenti hanno condiviso sui social le proprie testimonianze, contribuendo a delineare i primi elementi utili agli investigatori. Tra queste, anche l’ipotesi — poi smentita — che alla guida ci fosse una donna. Il ragazzo ferito è stato soccorso per primo da alcuni passanti che si trovavano nelle vicinanze. Poco dopo è arrivato il personale del 118, che lo ha stabilizzato e trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.

Parallelamente, i carabinieri hanno effettuato i rilievi in corso Italia, raccogliendo ogni elemento utile alla ricostruzione della dinamica. Sono ora al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e nelle strade limitrofe.

Le indagini proseguono per definire con precisione la sequenza dei fatti e verificare eventuali ulteriori responsabilità.