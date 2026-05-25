Una notte movimentata ha scosso la tranquillità di Pedalino tra sabato e domenica, quando un ladro solitario è riuscito a introdursi in una villetta della zona, puntando alle chiavi dell’auto parcheggiata nel giardino.

Secondo quanto ricostruito, il proprietario di casa è stato svegliato da alcuni rumori sospetti provenienti dall’esterno. Uscito per verificare, si è trovato improvvisamente davanti il malvivente. Ne è scaturito un contatto fisico rapido e concitato, durante il quale il ladro è riuscito a divincolarsi e a fuggire a bordo dell’auto appena sottratta. L’uomo ha immediatamente allertato il 112.

Due pattuglie dei carabinieri sono intervenute avviando le ricerche del veicolo. L’auto è stata individuata poco dopo, ancora in movimento. Alla vista dei militari, il sospetto ha abbandonato il mezzo e si è dileguato nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce.

Il veicolo è stato recuperato e restituito al proprietario, che ha sporto denuncia. All’interno dell’auto i Carabinieri hanno rinvenuto un’ascia, un elemento che apre la possibilità che il ladro potesse avere intenzioni ulteriori rispetto al semplice furto. Le indagini proseguono per identificare il responsabile e chiarire ogni dettaglio della vicenda.