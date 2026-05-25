Trionfo storico per l’Asd Giarratana Volley, che a Isola delle Femmine, a pochi chilometri da Capaci, ha conquistato la promozione in Serie B battendo la Don Orione & Capacense per 3-1 nella finale dei play-off di Serie C maschile. Un successo straordinario, frutto di una stagione impeccabile e di un gruppo che ha saputo unire talento, sacrificio e spirito di squadra.

La partita, giocata in un clima di grande tensione e passione, ha visto i rossoblù imporsi con i parziali di 20-25, 29-27, 17-25, 22-25. Dopo un secondo set combattutissimo, vinto dai padroni di casa ai vantaggi, Giarratana ha reagito con forza e lucidità, dominando il terzo e il quarto parziale e chiudendo il match con autorità. Un successo che vale oro, perché spalanca le porte della Serie B e consacra la squadra di coach Gianluca Giacchi tra le realtà più solide e ambiziose della pallavolo siciliana. «È una vittoria che nasce dal lavoro quotidiano, dall’impegno di ogni singolo ragazzo e dal sostegno di un pubblico meraviglioso — ha dichiarato coach Giacchi —. Abbiamo affrontato una stagione lunga e difficile, ma sempre con la consapevolezza di poter arrivare fino in fondo. Oggi raccogliamo i frutti di un percorso fatto di passione e determinazione. Questo gruppo merita tutto ciò che ha conquistato».

A Isola delle Femmine, la cornice è stata quella delle grandi occasioni: tantissimi tifosi giarratanesi hanno seguito la squadra fino in provincia di Palermo per non perdere l’ultimo atto di una stagione indimenticabile. Dal primo all’ultimo minuto hanno sostenuto i propri ragazzi, trasformando la tribuna in un mare di entusiasmo e orgoglio. «Questa vittoria è di tutta Giarratana — ha commentato il presidente Salvatore Pagano —. I nostri tifosi sono stati straordinari, hanno dimostrato quanto questa squadra rappresenti l’identità e la passione di un’intera comunità. Siamo fieri di aver portato il nome di Giarratana in Serie B. È un traguardo che ci riempie di gioia e che vogliamo condividere con tutti». Per la formazione maschile dell’Asd Giarratana Volley, dunque, un vero e proprio trionfo: sportivo, umano e territoriale. Una vittoria che segna l’inizio di una nuova, entusiasmante avventura.