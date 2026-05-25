Si sono conclusi ieri a Los Alcázares i Campionati Europei Ifca 2026. In una settimana caratterizzata da condizioni sfidanti di vento leggero, il talento ragusano Arturo Schininà ITA 818, portacolori della “Compagnia del Porto Marsa A Rillah (Maryc)”, ha conquistato una straordinaria medaglia d’argento, laureandosi “vicecampione Europeo U17”.



L’atleta ha dato vita a un combattutissimo testa a testa punto su punto con il campione del mondo in carica, il francese Alexandre Levalois. Nonostante Schininà abbia dimostrato una netta superiorità tecnica sul campo di regata, alcune disattenzioni e sviste della giuria lo hanno penalizzato nel computo finale, negandogli per un soffio il gradino più alto del podio.

Già campione europeo nel 2024, Arturo ha reagito con la maturità del vero campione, archiviando la delusione e facendo tesoro dell’esperienza per i prossimi impegni internazionali. La Compagnia del Porto Maryc si stringe attorno al suo atleta, orgogliosa di veder sventolare ancora una volta il tricolore ai vertici del windsurf europeo.