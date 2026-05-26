Proseguono e si concludono a Chiaramonte Gulfi i festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie, una delle ricorrenze più sentite dalla comunità locale, che ogni anno unisce fede, tradizione e partecipazione popolare. Dopo giorni di celebrazioni e momenti di preghiera, domani, mercoledì 27 maggio, l’ultimo giorno delle manifestazioni religiose, con un programma intenso e ricco di significato spirituale.

La giornata si aprirà alle 11 con la celebrazione eucaristica, seguita nel pomeriggio, alle 15, dalla sistemazione del simulacro nel baiardo, preludio alla processione che rappresenta il cuore della festa. Alle 17,30 è prevista una nuova celebrazione eucaristica, mentre alle 18,30 prenderà il via il tradizionale “Cuncursu”, la suggestiva salita del simulacro della Madonna lungo le vie del centro, accompagnata da preghiere, canti e dalla devozione dei fedeli.

Alle 19,15 il corteo farà sosta al cimitero per la tradizionale “Benedizione ai campi”, un rito che affonda le radici nella storia agricola e spirituale di Chiaramonte Gulfi, simbolo di ringraziamento e invocazione di protezione sulla terra e sul lavoro dei suoi abitanti. La processione proseguirà poi verso la chiesa della Madonna delle Grazie, in prossimità della pineta, dove si concluderanno le celebrazioni.

Durante il “Cuncursu”, come da tradizione, le famiglie sono invitate ad addobbare le proprie case con coperte preziose, lampade, piante e petali di rose, creando un percorso di luce e colore che accompagna il passaggio del simulacro. La festa, che affonda le sue origini nel XVII secolo, rappresenta per Chiaramonte Gulfi un momento di profonda identità collettiva. La devozione alla Madonna delle Grazie è legata alla gratitudine per la protezione ricevuta nei momenti difficili e alla speranza di rinnovata prosperità per la comunità.

Quest’anno, i festeggiamenti beneficiano anche del sostegno mediatico di Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica, da tempo vicino alle iniziative religiose del territorio e impegnato nella diffusione mediatica degli appuntamenti legati alla festa, contribuendo a valorizzare la tradizione e a promuovere la partecipazione dei fedeli. Il comitato dei festeggiamenti e i sacerdoti hanno espresso riconoscenza a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione, dalle associazioni locali ai portatori del simulacro, fino alle bande musicali “Vito Cutello” e “Alessandro Scarlatti”, che accompagneranno la processione con i loro brani tradizionali.

Con la benedizione ai campi e la processione conclusiva, Chiaramonte Gulfi si prepara a chiudere con emozione e fede i festeggiamenti dedicati alla sua Madonna, custode di una tradizione che continua a rinnovarsi di generazione in generazione.