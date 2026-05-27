Continua incessantemente l’attività di contrasto ai reati da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, attraverso l’intensificazione dei controlli del territorio per aumentare la percezione di sicurezza e contrastare, in particolare, lo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Stazione Carabinieri di Chiaramonte Gulfi, nei giorni scorsi, nel corso di un predisposto servizio finalizzato a contrastare il grave fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato, di T.M. 41enne di origini albanesi da anni residente a Chiaramonte Gulfi, trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Gli accertamenti e la perquisizione personale e veicolare effettuati dai Carabinieri della Stazione permettevano il rinvenimento di diverse dosi di cocaina e hashish, destinata alla cessione a terzi ed un coltello a serramanico oltre a circa 100 Euro, suddivisi in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività illecita.

La sostanza stupefacente rinvenuta, veniva posta sotto sequestro in attesa di accertamenti qualitativi e quantitativi.

Considerata la flagranza delle norme violate, il soggetto, veniva dichiarato in stato d’arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero, condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’A.G. Iblea.

L’ipotesi accusatoria dovrà trovare conferma allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti, come legislativamente previsto.