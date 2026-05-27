La polizia di Stato ha eseguito a Modica una serie di perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti o pregiudizi di polizia. Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica e della Squadra Mobile di Ragusa, con il supporto di un’unità cinofila della Questura di Catania, hanno sottoposto a controllo una donna, trovata in possesso di circa 0,70 grammi di cocaina, di un bilancino di precisione e di materiale idoneo al confezionamento della sostanza. La persona è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Ragusa per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Nel corso degli accertamenti, un uomo è stato inoltre trovato con circa 0,5 grammi di hashish, sostanza sottoposta a sequestro amministrativo. Nei suoi confronti è stata contestata la violazione amministrativa relativa alla detenzione per uso personale.