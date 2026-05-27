Raffica di furti sul litorale di Modica. Nella notte, un malvivente ha preso di mira alcune strutture balneari della spiaggia di Marina di Modica, mettendo a segno una serie di effrazioni ai danni di locali in fase di preparazione alla stagione estiva.

Il “topo di chalet”, approfittando dell’oscurità, è riuscito a introdursi in tre stabilimenti.

Stando a una prima ricostruzione, il bottino avrebbe riguardato soprattutto bibite e alcolici: in almeno due delle attività colpite l’intruso ha fatto razzia di bevande, per poi dileguarsi senza lasciare tracce.

I titolari hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Gli investigatori hanno avviato le indagini per fare piena luce sull’accaduto e risalire all’identità del responsabile.

Un contributo decisivo potrebbe arrivare dai sistemi di videosorveglianza delle strutture.

Gli elementi finora raccolti convergono su un identikit abbastanza preciso, legato a un abbigliamento facilmente riconoscibile: maglietta bianca e pantaloncini rosa.

Sono in corso controlli sul territorio e l’analisi delle registrazioni per rintracciare il soggetto e accertare se abbia agito da solo o con la complicità di altri.