Massima attenzione per chi frequenta la frazione balneare modicana in vista della stagione estiva. Con un provvedimento d’urgenza a tutela della pubblica incolumità, l’Autorità Marittima ha disposto l’interdizione immediata dello specchio acqueo limitrofo al moletto di Marina di Modica.

L’ordinanza, firmata dal Comandante del Porto di Pozzallo e Capo del Circondario Marittimo, il Capitano di Fregata Luigi Vincenti, si è resa necessaria a seguito di un sopralluogo del nucleo operativo di difesa ambientale effettuato il 19 maggio scorso, che ha evidenziato criticità strutturali della banchina. Il provvedimento della Capitaneria segue a ruota l’ordinanza sindacale n. 70 emessa dal Comune di Modica per vietare l’accesso pedonale alla struttura.

Il divieto scatta con decorrenza immediata e rimarrà in vigore fino a quando non saranno ripristinate le totali condizioni di sicurezza dei luoghi. L’area interdetta comprende tutto lo specchio acqueo circostante il moletto per una distanza lineare di 10 metri dalla struttura, come indicato nella planimetria ufficiale.

All’interno della fascia di rispetto dei 10 metri dal moletto è tassativamente vietato:

la balneazione (non è possibile fare il bagno o nuotare nei pressi della struttura);

la navigazione e e la sosta (vietato navigare, ancorare o sostare con qualsiasi tipo di imbarcazione, sia da diporto che professionale);

la pesca (vietata ogni attività di pesca, sia da terra che da natante);

le immersioni (vietate le attività subacquee (salvo quelle espressamente autorizzate dall’Autorità Marittima).

È vietato qualsiasi uso del mare che sia incompatibile con i futuri lavori di manutenzione e ripristino dei fondali.

I divieti non si applicano ai mezzi e al personale della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e agli operatori dei vari Enti Pubblici che devono accedere all’area per ragioni d’ufficio o di soccorso.

La Capitaneria di Porto ricorda che i trasgressori dell’ordinanza saranno puniti a norma di legge (secondo il Codice della Navigazione) e saranno ritenuti civilmente e penalmente responsabili di eventuali danni a persone o cose derivanti dall’inosservanza del blocco. L’Amministrazione marittima viene espressamente manlevata da ogni responsabilità.

Il testo completo dell’ordinanza è consultabile sul sito ufficiale della Guardia Costiera di Pozzallo nella sezione “Ordinanze”.