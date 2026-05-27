Momenti di forte apprensione questa mattina, intorno alle 9.30, in contrada Gallinara, alla periferia di Modica, dove un uomo del posto è precipitato all’improvviso in una scarpata. La natura impervia dell’area ha reso da subito complessi i soccorsi via terra, imponendo il ricorso ai mezzi aerei. Sul luogo sono intervenute prontamente le squadre del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; considerata la difficoltà di recupero, è decollato l’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania. I soccorritori hanno raggiunto il ferito, un uomo di 66 anni originario di Niscemi, sul fondo del burrone grazie a una delicata manovra di verricellamento, riuscendo a metterlo in sicurezza e a imbarcarlo sul velivolo. L’uomo è stato quindi trasportato all’elisuperficie di Modica, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 che lo ha trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Il personale sanitario ha preso immediatamente in carico il modicano per gli accertamenti e le cure necessarie. Al momento non sono note le cause della caduta né l’esatta entità delle ferite riportate.