Un furto da 800 euro si è registrato alla cartolibreria Quasimodo a Modica Alta qualche giorno fa, come da denuncia formalizzata alle forze dell’ordine dalla vittima.

Un ladro, fingendosi un normale cliente, approfittando di un attimo di distrazione di clienti e titolare, ha rubato con destrezza un portafogli contenente l’ingente somma in contanti, defilandosi prima che il furto venisse scoperto. Il modus operandi è identico a quello del furto verificatosi la scorsa settimana ai danni della libreria Mondadori di corso Umberto. Indagini in corso per risalire all’identità del malvivente e capire se si tratti dello stesso soggetto già autore di episodi analoghi in alcuni esercizi commerciali della città.