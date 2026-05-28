La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di sospensione provvisoria dell’affidamento al servizio sociale, con immediata carcerazione, disposto dall’Autorità giudiziaria. Nel corso delle attività d’indagine e di controllo del territorio, gli investigatori della Squadra Mobile e gli agenti delle Volanti hanno accertato reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura alternativa cui era sottoposto un uomo di 37 anni. Gli accertamenti hanno inoltre fatto emergere l’uso di sostanze stupefacenti e la diffusione, tramite internet, di immagini intime della moglie. Rintracciato nelle vie di Ragusa, il trentasettenne è stato condotto presso la casa circondariale della città e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.