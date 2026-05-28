Una giovane alla guida di un monopattino elettrico è rimasta ferita in un incidente avvenuto in tarda mattinata tra via Roma e via Sant’Anna, una delle zone più trafficate del centro storico di Ragusa. La ragazza, stando ad alcune testimonianze, sarebbe stata colpita “in pieno” da una utilitaria, il cui conducente — fortunatamente — procedeva a bassa velocità.

L’impatto, comunque violento, ha provocato lo sfondamento del parabrezza dell’auto, segno della forza con cui il monopattino è stato travolto. La giovane, rimasta a terra dopo l’urto, è stata soccorsa dai passanti e dal personale del 118. Al momento del trasporto in ospedale risultava cosciente, un elemento che lascia sperare in condizioni meno gravi di quanto la dinamica potesse far temere.

La zona dell’incidente, tra le più frequentate da pedoni e mezzi leggeri, è spesso teatro di situazioni di rischio dovute alla convivenza tra auto, monopattini e flussi turistici. L’episodio riaccende il dibattito sulla necessità di maggiore prudenza, ma anche di una più chiara regolamentazione della mobilità alternativa nel centro storico.