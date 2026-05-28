Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Ragusa per contrastare i reati di natura predatoria e garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale, negli ultimi dieci giorni sono state denunciate cinque persone e ritirate quattro patenti di guida. I militari hanno intensificato i posti di controllo su numerosi veicoli, con particolare attenzione alla repressione della guida in stato di alterazione alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti. I casi più rilevanti si sono registrati a Ragusa e Vittoria. Nella città ipparina, l’Aliquota Radiomobile è intervenuta per un incidente autonomo lungo la Ss 115, senza feriti. Il conducente, un 29enne alla guida di una Fiat 500, è risultato privo di patente, mentre l’auto era sprovvista di copertura assicurativa.

L’uomo si è inoltre rifiutato di sottoporsi sia all’accertamento del tasso alcolemico sia agli esami tossicologici: è stato denunciato e il veicolo sottoposto a sequestro. Più complessa la vicenda avvenuta a Ragusa nella notte tra sabato e domenica. Poco dopo le 23, in corso Italia, uno scooter con due giovani a bordo è stato urtato da una Volkswagen di colore verde, il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso. Sul posto sono intervenute due pattuglie, della Sezione Radiomobile di Ragusa e della Stazione di Marina di Ragusa: i ragazzi sono stati assistiti dai passanti e da un equipaggio intervenuto, con uno dei due che ha riportato la frattura del setto nasale. Parallelamente, i militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di zona, risalendo alla targa dell’auto. Mentre si recavano presso l’abitazione del proprietario per le prime verifiche, quest’ultimo, un 29enne ragusano, ha chiamato verso l’una il 112 sostenendo “di aver sentito un forte rumore mentre si trovava a casa e, sceso in strada, di aver trovato l’auto danneggiata”.

La versione è stata smentita dalla ricostruzione operata dai Carabinieri e dalle testimonianze raccolte. L’uomo è stato denunciato per fuga a seguito di incidente, omissione di soccorso e guida sotto l’influenza di stupefacenti; la patente è stata ritirata ai fini della sospensione e l’auto sequestrata per la confisca. Nel corso dei medesimi servizi, la Sezione Radiomobile di Ragusa ha inoltre deferito un 21enne di origini tunisine che, alla guida di una Mercedes, è risultato positivo all’alcoltest con un valore ben oltre il limite consentito: per lui è scattato il ritiro della patente, trasmessa alla Prefettura per il procedimento di sospensione. Infine, sono stati denunciati anche un 45enne di Santa Croce Camerina e un 48enne di Acate che, fermati per controlli alla circolazione, si sono rifiutati di sottoporsi all’accertamento etilometrico. Anche in questo caso i documenti di guida sono stati ritirati e inviati alla Prefettura per la sospensione. Il grado di responsabilità delle persone segnalate dovrà essere valutato in sede giurisdizionale, come previsto dalla normativa vigente.