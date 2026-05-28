Torna a Ragusa la corsa più pazza e attesa dell’anno. Il 6 giugno, sabato, si terrà la quarta edizione della Wacky Races, l’evento che negli anni scorsi ha conquistato grandi e piccoli grazie alla sua formula unica: bolidi senza motore, costruiti artigianalmente e spinti esclusivamente dalla forza dei partecipanti, pronti a sfrecciare lungo il viale dei Platani in un clima di festa, creatività e sana competizione.

La manifestazione rientra nel programma dei festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù e si conferma uno degli appuntamenti più originali e partecipati dell’intero calendario parrocchiale. Il via è fissato per le 19, con il tracciato – rigorosamente in discesa e chiuso al traffico – che dalla parte alta del viale condurrà i concorrenti fino al tratto inferiore, tra chicane, piccoli salti e ostacoli che renderanno la gara ancora più spettacolare.

Le auto in gara saranno tutte realizzate con le fogge più eccentriche, colorate e divertenti, spesso ispirate ai cartoni animati o a personaggi iconici. Un vero colpo d’occhio che, come nelle precedenti edizioni, promette di regalare sorrisi e stupore non solo ai partecipanti ma anche al pubblico che seguirà la discesa dalle transenne. Ma non solo. Durante la gara ci sarà l’opportunità di degustare panini con salsiccia (prenotazioni in segreteria).

Quest’anno, inoltre, nel giorno della Wacky races altre novità. Alle 16 la passeggiata in bici per le vie del quartiere. La manifestazione si chiama Bicyclando in Platani. Iscrizioni in segreteria entro il 30 maggio. In più ci saranno i classici Giochi in 500 con la partecipazione del coordinamento di Ragusa del Fiat 500 club Italia.

«Ci aspettiamo una grande partecipazione – afferma il parroco del Sacro Cuore, il sacerdote Marco Diara – e speriamo che gli appassionati possano apprezzare il livello della competizione. Ogni auto richiama un tema diverso, sempre con spirito giocoso e scanzonato. È un modo bello e semplice per stare insieme, per vivere la comunità e per dare continuità a un’iniziativa che nelle prime due edizioni ha avuto un successo straordinario».

La Wacky Races gode del patrocinio del Comune di Ragusa e rappresenta un momento di aggregazione che unisce famiglie, giovani, gruppi parrocchiali e curiosi, trasformando il viale dei Platani in un palcoscenico di creatività e allegria. Per informazioni e iscrizioni, è possibile rivolgersi alla segreteria parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, telefono 0932.252861, già attiva per raccogliere adesioni e fornire dettagli tecnici sulla partecipazione. Il divertimento, come sempre, è assicurato: la Wacky Races torna a far correre non solo i suoi bolidi, ma anche l’entusiasmo di un’intera comunità.