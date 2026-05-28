Ragusa si prepara a vivere uno dei momenti più intensi dell’anno: la fase clou dei festeggiamenti patronali di San Giorgio martire, cuore pulsante della devozione e dell’identità cittadina. Mentre la città si veste di luci e colori, cresce la trepidazione per la prima processione, in programma venerdì alle 19, quando il simulacro del santo e l’Arca santa attraverseranno le vie di Ibla accompagnati da preghiere e canti.

La giornata di venerdì si aprirà alle 10 con l’esposizione del Santissimo Sacramento, seguita alle 12 dalla benedizione eucaristica. Nel pomeriggio, alle 17,30, sarà recitato il Santo Rosario, mentre alle 18 la celebrazione eucaristica sarà animata dal gruppo giovanile di Azione Cattolica, con la partecipazione dei portatori del simulacro. Poi, alle 19, la città si raccoglierà lungo il percorso della prima processione, che toccherà le principali vie del centro storico, fino al rientro del simulacro (dopo che l’Arca santa sarà lasciata a sostare nella chiesa del Purgatorio) nella chiesa di San Francesco all’Immacolata.

Ma le attenzioni sono già rivolte al sabato 30 maggio, giornata di festa per la Dedicazione della Cattedrale, che vedrà la seconda processione. La giornata inizierà alle 8 con l’apertura (e tale rimarrà sino alle 19) della chiesa di San Francesco all’Immacolata per la preghiera personale, seguita alle 9 dalla celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio, alle 17,30, si reciterà il Rosario nelle chiese di San Francesco e delle Anime sante del Purgatorio, mentre alle 18 si terrà la celebrazione eucaristica. Alle 19, la processione attraverserà le vie di Ibla, portando con sé la devozione e la commozione dei fedeli, in un percorso che unirà simbolicamente le chiese di San Francesco all’Immacolata, delle Anime Sante del Purgatorio (dove sarà prelevata l’Arca santa) e della chiesa Madre di San Giorgio, dove il corteo rientrerà a conclusione di tutto.

Accanto al programma liturgico, il programma ricreativo e culturale arricchisce la festa con eventi che coinvolgono tutta la città. Sabato mattina, alle 9,30, in piazza Duomo, è prevista la sosta statica delle Fiat 500 d’epoca, a cura del “Fiat 500 Club Italia” coordinamento di Ragusa. La serata sarà invece dominata dalla musica e dall’intrattenimento: alle 21, sempre in piazza Duomo, il rientro dei simulacri sarà accompagnato da uno spettacolo pirotecnico curato dalla premiata ditta “Zio Piro” di Gianni Vaccalluzzo; alle 21,30, il concerto “Emozioni”, un viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol interpretato da Gianmarco Carroccia, farà vibrare la piazza, seguito dal dj set “90 Special” a cura dell’associazione 365° di Ciccio Barone.

La festa di San Giorgio è molto più di un appuntamento religioso: è un abbraccio collettivo che unisce fede, cultura e tradizione. Ragusa attende con entusiasmo questi giorni di celebrazione, consapevole che ogni passo del simulacro, ogni nota di musica e ogni scintilla di fuoco d’artificio raccontano la passione di un popolo che non smette di credere nella forza della propria identità.