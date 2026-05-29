La polizia di Stato di Comiso ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Ragusa, a seguito della revoca della misura dell’affidamento in prova.

Il provvedimento è scaturito da reiterate violazioni e inosservanze delle prescrizioni, accertate e segnalate dall’attività investigativa e di controllo del territorio del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso.

Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.