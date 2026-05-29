Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14,30, incidente stradale all’incrocio tra via XX Settembre e via Torino (foto Assenza).

Un’auto (una monovolume grigio metallizzato) si è capottata, finendo su un fianco in mezzo alla carreggiata. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il veicolo e coadiuvare le operazioni di soccorso.

Quattro persone sono rimaste ferite in modo lieve. Sul posto è intervenuto il personale del 118 per le prime cure e il trasporto in ospedale.

I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Vittoria – Sezione Infortunistica Stradale. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche un carro attrezzi per rimuovere i veicoli coinvolti.

Coinvolta anche una seconda auto (una Audi nera) con danni frontali evidenti, segno di un probabile urto tra i due mezzi.

Sul posto numerose persone si sono radunate per assistere alle operazioni di soccorso, mentre la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico e delimitata con nastro bianco-rosso.