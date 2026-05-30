Ragusa ha ospitato, nell’auditorium sala Avis, il convegno “Indipendenza è libertà: educazione finanziaria per contrastare la violenza economica”, promosso dal Comune di Ragusa in collaborazione con la Global Thinking Foundation. Un appuntamento di grande valore sociale che ha posto al centro dell’attenzione il tema dell’autonomia economica come strumento fondamentale per prevenire e contrastare le forme più subdole di violenza di genere. L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa ha partecipato attivamente all’iniziativa, rappresentato dal presidente Michelangelo Aurnia, che ha aperto i lavori con i saluti istituzionali, ribadendo l’impegno della categoria nel sostenere percorsi di inclusione, tutela e responsabilizzazione finanziaria.

Tra le relatrici è intervenuta Edvige La Rosa, presidente del comitato Pari Opportunità dell’Odcec di Ragusa, che ha sottolineato come le competenze economico‑finanziarie non siano semplici strumenti tecnici, ma presidi essenziali di libertà e autodeterminazione per le donne. Ha ricordato che l’educazione finanziaria rappresenta il primo passo per spezzare le dinamiche di dipendenza e per prevenire ogni forma di prevaricazione economica, evidenziando il ruolo etico e sociale dei professionisti del settore nel mettere le proprie competenze al servizio della collettività per ridurre le asimmetrie di genere. L’Ordine ha manifestato gratitudine al Comune di Ragusa, in particolare all’assessora alle Pari opportunità Elvira Adamo per la moderazione dell’incontro, e a tutte le istituzioni e le relatrici che hanno contribuito a un confronto concreto, partecipato e orientato all’azione. Il convegno ha confermato che la lotta alla violenza economica passa attraverso la formazione, la consapevolezza e un lavoro di rete capace di coinvolgere enti pubblici, professionisti e società civile.