Poteva avere esiti ben più gravi l’incidente avvenuto nelle ultime ore nel centro di Modica. Un automobilista, alla guida di una Honda Civic grigia, ha creato momenti di panico lungo corso Umberto, terminando la propria corsa fuori controllo contro alcune vetture regolarmente in sosta, per poi darsi alla fuga.

Stando alle prime ricostruzioni, il conducente percorreva l’arteria principale della città a velocità elevata.

All’altezza dell’incrocio con piazza Principe di Napoli avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo: la vettura ha sbandato in modo evidente, impattando con violenza contro diversi veicoli parcheggiati e provocando danni ingenti.

Invece di fermarsi per verificare le conseguenze e prestare eventuale assistenza, il pirata della strada è riuscito a rimettersi in marcia, ha premuto sull’acceleratore e si è dileguato a tutta velocità, facendo perdere le proprie tracce.

Il boato dell’urto ha richiamato numerosi passanti e residenti.

Grazie alla prontezza di alcuni testimoni oculari, il numero di targa dell’auto in fuga è stato annotato con precisione.

Dai primi accertamenti, la vettura risulterebbe intestata a un cittadino extracomunitario e, fatto ancor più grave, priva di copertura assicurativa.