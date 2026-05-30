Il personale della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Pozzallo ha effettuato oggi un’evacuazione (Medevac) in favore di un marittimo colto da improvviso malore a bordo di una nave mercantile battente bandiera liberiana, in navigazione verso Chalkis (Grecia) al largo di Pozzallo a circa 18 miglia dalla costa.

Ricevuta la richiesta di assistenza, la Sala operativa della Capitaneria di Porto, in coordinamento con l’11esimo centro secondario del soccorso marittimo di Catania, ha immediatamente attivato le previste procedure di soccorso, mettendosi in contatto con il Centro Internazionale Radio Medico (Cirm), al fine di valutare le condizioni sanitarie del marittimo.

A seguito della consulenza medica, considerata la necessità di garantire cure specialistiche nel più breve tempo possibile, è stato disposto lo sbarco urgente dell’uomo.

La Capitaneria di Porto di Pozzallo ha pertanto inviato sul posto la motovedetta Cp 311, che ha raggiunto l’unità navale e provveduto al recupero del marittimo in condizioni di sicurezza. Una volta trasbordato a bordo dell’unità della Guardia Costiera, il paziente è stato trasferito presso il porto di Pozzallo, dove ad attenderlo vi era il personale sanitario del 118, già allertato dalla sala operativa del comando pozzallese, per il successivo trasporto presso la struttura ospedaliera competente.

L’operazione si è conclusa con successo grazie al tempestivo intervento della sala operativa della Guardia Costiera di Pozzallo e alla collaborazione tra il personale marittimo di bordo, il Cirm e il servizio sanitario di emergenza.