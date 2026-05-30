Momenti di paura oggi in via del Tempio a Vittoria, dove un vasto incendio ha devastato una grande area di vegetazione, minacciando diverse abitazioni. Le fiamme, alimentate dal vento e dal caldo, hanno rapidamente coinvolto arbusti, ulivi e alberi, arrivando fino ai giardini di alcune case.

A raccontare quanto accaduto è Andrea Di Priolo, ambientalista molto attivo in città, tra i primi a intervenire: «Appena giunto sul posto mi sono reso conto della gravità della situazione. Ho subito allertato il Numero Unico di Emergenza 112, chiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorsi sanitari. La mia priorità è stata mettere in salvo due persone fragili: una con disabilità e un’anziana, intrappolate in casa e minacciate dal fumo. Le abbiamo evacuate e portate in una zona sicura, mentre l’aria era ormai irrespirabile.»

Poco dopo sono arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per ore per contenere il rogo e impedire che le fiamme raggiungessero altre abitazioni. Sul posto anche un’ambulanza del 118, che ha preso in carico le due persone evacuate per i controlli sanitari.

«Fortunatamente la situazione è ora sotto controllo – aggiunge Di Priolo – ma resta alta la preoccupazione per incendi che, con l’arrivo della stagione calda, possono trasformarsi in una minaccia concreta per l’ambiente e la salute dei cittadini. Ringrazio i soccorritori per la tempestività e la professionalità dimostrate.»

L’episodio riaccende l’allarme sulla necessità di prevenzione e manutenzione del verde urbano, temi su cui Di Priolo insiste da tempo come parte della sua attività di sensibilizzazione ambientale.