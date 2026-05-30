I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Ragusa hanno arrestato un 28enne di origini albanesi, ritenuto gravemente indiziato dei reati di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti. Proseguono i servizi mirati dell’Arma nel capoluogo ibleo per contrastare lo smercio di droga. Un anomalo via vai notato nei pressi di via Minardi ha insospettito i militari, che hanno predisposto un appostamento per chiarirne le cause. L’attesa prolungata di alcune persone in via Scarlatti ha fatto ipotizzare fin da subito un’attività di cessione di stupefacenti.

Nel tardo pomeriggio, dopo aver osservato il passaggio di un involucro bianco e lo scambio di denaro, la sezione operativa è intervenuta, rincorrendo e bloccando l’uomo. Recuperato il denaro ritenuto provento della compravendita, la perquisizione è stata estesa all’abitazione del giovane, dove sono state rinvenute 11 dosi di crack e 34 di cocaina, già confezionate per la vendita, oltre a 150 euro, un bilancino di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento. La sostanza sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare circa 2.000 euro. Alla luce degli elementi raccolti, il 28enne è stato tratto in arresto in flagranza per detenzione e spaccio di stupefacenti. Espletate le formalità di rito, è stato associato al carcere di via Giuseppe Di Vittorio, a disposizione dell’Autorità giudiziaria iblea. Si ricorda che, in ossequio al principio di presunzione di innocenza, ogni profilo di responsabilità sarà valutato nelle competenti sedi giurisdizionali.