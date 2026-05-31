Doveva essere una domenica di svago ma per un motociclista di Pozzallo, in provincia di Ragusa, si è trasformata in tragedia. Il giovane era in sella alla sua moto lungo la strada statale 115 Gela-Licata quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una macchina. A perdere la vita è stato Gianni Candiano, vicepresidente del club T-Max Pozzallo, in giro questa mattina con gli altri associati del club nelle zone della Sicilia centrale. Candiano aveva 34 anni. Lascia la moglie ed era padre, da pochi mesi, di una bambina.

Per il motociclista, dopo l’incidente, non c’è stato nulla da fare. Sul posto ci sono le forze dell’ordine. Il traffico veicolare è rallentato.