Un giovane alla guida di un’auto si schianta a notte fonda contro un’auto parcheggiata, e, invece di dileguarsi, aspetta per ore, fino al mattino seguente, il proprietario del mezzo danneggiato, per assumersi le proprie responsabilità e provvedere al risarcimento dei danni, ammontanti a diverse centinaia di euro. Il “tamponatore gentiluomo” ha fornito alla vittima del danno i propri dati, ed entrambi hanno compilato il cid, ovvero il documento necessario a ricostruire la dinamica del sinistro e accelerare il risarcimento dei danni. L’incidente si è verificato nei pressi della chiesa di Santa Maria di Betlem qualche giorno fa, ma è stato reso noto dalla vittima solo in queste ore, per sottolineare il gesto di civiltà dell’investitore, che, invece di scappare, si è assunto le proprie responsabilità. Una circostanza purtroppo piuttosto rara di questi tempi.