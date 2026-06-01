Una rissa scoppiata a Marina di Modica sarebbe poi proseguita, a distanza di alcune ore, all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, tutto sarebbe iniziato intorno alle 20 di ieri. Per cause ancora da chiarire, due uomini, rispettivamente di circa venti e trent’anni (entrambi del posto) sarebbero rimasti coinvolti in una violenta lite degenerata in una colluttazione.

Sarebbe intervenuta un’ambulanza del 118 di Modica che, all’arrivo, ha trovato soltanto il trentenne, rimasto ferito con una lesione al labbro superiore. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso.

Successivamente, secondo quanto appreso, anche il più giovane dei due contendenti si sarebbe presentato in ospedale, accompagnato da un’ambulanza proveniente da Pozzallo, lamentando lievi contusioni.

Proprio durante l’attesa al pronto soccorso, la situazione sarebbe nuovamente degenerata. Prima sarebbe arrivato un conoscente di uno dei due coinvolti nella rissa e, poco dopo, un familiare dell’altro. Tra i due sarebbe nato un alterco culminato con un’aggressione fisica. A quel punto sarebbero sopraggiunti altri parenti e conoscenti, dando vita a ulteriori momenti di tensione e a una nuova colluttazione all’interno della struttura sanitaria.

Per riportare la calma sarebbe stato necessario l’intervento ripetuto della vigilanza privata in servizio presso l’ospedale, il cui personale avrebbe riportato lievi contusioni nel tentativo di separare i protagonisti della vicenda. Successivamente sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno identificato i presenti e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

L’episodio ha creato momenti di forte apprensione all’interno del pronto soccorso, dove si trovavano altri pazienti, familiari e operatori sanitari. Saranno ora gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire responsabilità e sviluppo dei fatti.