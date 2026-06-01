Una banale lite per una manovra non gradita è degenerata in minacce e pugni tra 2 automobilisti, nei pressi del polo commerciale, nella mattinata di lunedì. Uno dei 2 ha tirato fuori dalla macchina addirittura un martello, brandendolo contro l’antagonista. A riportare la calma e ad evitare ferimenti seri tra i due sono stati altri automobilisti di passaggio, che, vista la scena, sono scesi dai rispettivi veicoli per separare i 2 contendenti, che sono poi ripartiti in direzioni diverse al volante delle loro rispettive auto. Un episodio violento che rischiava di portare conseguenze ben più gravi e che ha attirato la curiosità delle persone presenti, unitamente ad un pizzico di apprensione. Determinante dunque l’iniziativa degli altri automobilisti, che, invece di fare finta di nulla, hanno separato i 2 litigiosi.