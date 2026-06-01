Dopo un anno di prove, giochi teatrali ed esercizi, di emozioni, sorrisi e scoperte, i piccoli allievi della Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa arrivano al momento più atteso del loro percorso: l’incontro con il pubblico. Sarà “Si prova: Il Mago di Oz” lo spettacolo finale dei laboratori Junior e Baby 2025/2026 che andrà in scena il 4, 5, 6 e 7 giugno (giovedì e venerdì alle 20.30, sabato alle 19.30 e domenica alle 18.30), uno dei racconti più amati della letteratura e del cinema mondiale, che da generazioni conquista grandi e piccoli. Lo spettacolo nasce da un progetto di Federica Bisegna, che firma un adattamento fedelissimo al romanzo originale di L. Frank Baum e cura i costumi, con la supervisione registica di Vittorio Bonaccorso. I laboratori sono stati seguiti durante l’anno da Benedetta D’Amato per il gruppo Junior e da Alessandra Lelii per il gruppo Baby.

La storia di Dorothy, trascinata da un ciclone lontano da casa e catapultata nel mondo fantastico di Oz, porta con sé personaggi entrati nell’immaginario collettivo, come lo Spaventapasseri, l’Uomo di Latta, il Leone, insieme a streghe, scimmie volanti e creature fantastiche che accompagnano il viaggio verso il misterioso Mago di Oz. Per i giovani protagonisti, portare in scena questo classico della letteratura mondiale rappresenta una grande prova interpretativa, che la strada di mattoni gialli trasforma nel simbolo di un cammino fatto di ascolto, relazione, immaginazione e crescita, dove il teatro non è solo spazio artistico ma luogo formativo in cui i più piccoli imparano a stare insieme, a confrontarsi con le proprie emozioni, a sviluppare fiducia in sé stessi e negli altri.

«Lo spettacolo nasce da un lavoro in cui il teatro diventa spazio di relazione, ascolto e creatività – spiegano i direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso – Il gruppo dei giovani interpreti costruisce un racconto vivo e partecipato, in cui la fantasia si intreccia con il gioco scenico, la musica, il movimento e il colore. “Si prova: Il Mago di Oz” celebra il percorso umano ed espressivo compiuto dagli allievi durante l’anno, restituendo al pubblico un’esperienza teatrale energica e immaginifica».

Sul palco saliranno Leonardo Accetta, Victor Amariei, Carlotta Armenia, Claudio Brugoletta, Benedetta Celestre, Emma Giaquinta, Amelia Gurrieri, Emma Licitra, Gaia Licitra, Matilde Mazzasalma, Aida Munda, Greta Ragusa, Dilara Santapà, Violante Santapà, Sara Scribano, Gala Serges e Maria Sittinieri, con la collaborazione di Ginevra Cilia e Mattia Zecchin.