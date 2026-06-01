La polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal gip presso il Tribunale di Ragusa, nei confronti di una donna quarantunenne, indagata per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.
Il provvedimento, che nasce da un’attività investigativa della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, che avendo accertato diverse condotte maltrattanti, ha disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa ad una distanza non inferiore a 1.000 metri, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo.