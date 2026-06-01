Damiano Caruso conclude la sua ultima partecipazione al Giro d’Italia con un riconoscimento prestigioso e meritato: il premio di Supercombattivo della Corsa Rosa, che esalta coraggio, iniziativa e spirito di sacrificio lungo l’intero arco delle tre settimane. Un trofeo che suggella una carriera di altissimo profilo, segnata da dedizione, tenacia e classe, confermandolo tra i corridori italiani più apprezzati dell’ultimo decennio. Il ragusano, che ha già annunciato il ritiro dal professionismo alla fine della stagione 2026, ha lasciato un’impronta profonda in questa edizione del Giro, interpretando ogni tappa da vero capitano e instancabile uomo squadra. A 38 anni, il veterano ha chiuso la corsa al nono posto della classifica generale, risultando il secondo italiano meglio piazzato, alle spalle di Davide Piganzoli.

Momenti chiave della sua storia al Giro d’Italia: – Secondo posto assoluto (2021): l’apice nei Grandi Giri, costruito con regolarità impressionante e notevole maturità tattica, alle spalle di Egan Bernal. – Vittoria sull’Alpe Motta (2021): trionfo nella ventesima tappa, coronato da un attacco audace che ha emozionato milioni di tifosi. – Premio Supercombattivo (2026): sigillo finale a Roma, riconoscimento che non si misura a punti ma esalta l’essenza del ciclismo: attacco, resilienza e altruismo. Nel suo palmarès, Caruso vanta 8 successi da professionista, arricchiti da risultati di rilievo tra gli Under-23 e da podi importanti nei Grandi Giri. Passista-scalatore affidabile e costante, ha colto affermazioni significative in Italia e all’estero. Vittorie tra i professionisti (8): – 2013 – Settimana Ciclistica Lombarda: 5ª tappa (Gorle > Bergamo) – 2020 – Circuito de Getxo (Spagna) – 2021 – Giro d’Italia: 20ª tappa (Verbania > Alpe Motta) – 2021 – Vuelta a España: 9ª tappa (Puerto Lumbreras > Alto de Velefique) – 2022 – Giro di Sicilia: 2ª tappa (Palma di Montechiaro > Caltanissetta) – 2022 – Giro di Sicilia: 4ª tappa (Ragalna > Etna) – 2022 – Giro di Sicilia: Classifica generale – 2025 – Vuelta a Burgos: 4ª tappa (Santa María del Campo > Pampliega).