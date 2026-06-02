La comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù di Ragusa si prepara a vivere con grande partecipazione i tradizionali festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù, una delle ricorrenze più sentite dai fedeli e dai residenti del quartiere. Il programma, curato nei dettagli dalla parrocchia guidata dal sacerdote Marco Diara, si aprirà ufficialmente venerdì 5 giugno e accompagnerà la città per oltre una settimana di celebrazioni, momenti di preghiera e iniziative comunitarie.

Nel suo messaggio ai parrocchiani, don Marco Diara invita tutti a riscoprire il valore profondo della devozione al Sacro Cuore: «Il mese di giugno ci chiama a volgere lo sguardo al Cuore di Gesù, sorgente inesauribile di amore e misericordia. In un tempo segnato da tante ferite, la nostra comunità desidera raccogliersi nella preghiera e nella condivisione per riscoprire la bellezza di un rapporto autentico con Cristo. Ogni gesto di partecipazione è un atto di fede e di speranza per la nostra città».

Il programma delle prime giornate prevede venerdì 5 giugno alle 8,30 la celebrazione eucaristica, seguita alle 18,15 dalla preghiera del Santo Rosario e dalla novena al Sacro Cuore di Gesù. Alle 19 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Marco Diara che consegnerà il mandato agli animatori del Grest. In serata, alle 20, si terrà l’incontro sul tema “Un mondo inquieto: istinti di guerra e speranze di pace” con il giornalista Alessandro Bongiorno.

Sabato 6 giugno la giornata si aprirà alle 8,30 con la santa messa, seguita alle 16 da “ByciclandoinPlatani”, una passeggiata in bici per le vie del quartiere, che coinvolge famiglie e bambini in un momento di sport e aggregazione. Alle 18,15 è prevista la preghiera del Rosario e la novena, mentre alle 19 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Paolo La Terra, cancelliere della diocesi di Ragusa, e animata dagli educatori Acr e dalla comunità capi Agesci.

Tra gli appuntamenti più attesi di questa edizione spicca la Wacky Races, in programma proprio sabato pomeriggio, a partire dalle 19, una manifestazione ormai simbolo dei festeggiamenti del Sacro Cuore. Si tratta della “corsa più pazza di Ragusa”, che vedrà sfrecciare lungo viale dei Platani i coloratissimi bolidi senza motore, spinti solo dalla forza dei partecipanti. Le auto, realizzate con le fogge più originali e divertenti, richiamano spesso personaggi dei cartoni animati e temi fantasiosi. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è patrocinata dal Comune di Ragusa e rappresenta un momento di allegria e spettacolo per grandi e piccoli, con un tracciato in discesa arricchito da chicane e ostacoli che rendono la competizione ancora più emozionante.

Domenica 7 giugno, la terza giornata dei festeggiamenti, sarà dedicata alla solennità del Santissimo corpo e sangue di Cristo. Alle 8,30 e alle 11 si terranno le celebrazioni eucaristiche, mentre alle 19 la comunità parteciperà alla messa in cattedrale che sarà presieduta da mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa. La serata si chiuderà alle 20 con la processione eucaristica cittadina.

I festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù rappresentano da sempre un appuntamento di fede e di comunità, capace di unire generazioni e sensibilità diverse. La parrocchia invita tutti a partecipare con spirito di condivisione e gratitudine, per vivere insieme un tempo di preghiera, festa e fraternità.