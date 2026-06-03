Una giornata di sport, emozioni e risultati straordinari quella vissuta al Palabattiati di Sant’Agata Li Battiati in occasione delle selezioni Ico – Road to World Championship 2026 Francia, dove la società del maestro Angelo Corifeo, affiliata al Csen comitato provinciale di Ragusa, ha messo in mostra talento, determinazione e spirito di sacrificio. Corifeo racconta con entusiasmo la prestazione del giovane Rosario Iacono, appena sedicenne, protagonista di una vittoria di grande valore nella categoria -60 kg. «Rosario ha affrontato un torneo difficilissimo, con avversari più grandi ed esperti, tra cui un atleta di 19 anni. Nonostante ciò, ha accettato la sfida senza esitazioni e ha vinto con verdetto unanime. Una prova di maturità e coraggio che mi ha riempito d’orgoglio», afferma il maestro.

Ma la giornata non si è fermata qui. Anche i più piccoli hanno lasciato il segno: Giuseppe Valerio, Leo Brafa e Marco Micieli si sono distinti nella demo fight, mostrando tecnica, carattere e una grinta che promette un futuro luminoso. «Sono estremamente orgoglioso di tutti loro — prosegue Corifeo —. Questi ragazzi fanno enormi sacrifici, credono nei loro sogni e sono certo che, continuando così, li raggiungeranno. Un grazie speciale va anche a chi ci sostiene ogni giorno». A chiudere la cornice, arrivano le parole del presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, che esprime soddisfazione per i risultati ottenuti e per il lavoro svolto dalla società del maestro Corifeo. «Questi successi confermano la qualità del percorso formativo e umano portato avanti da Angelo e dai suoi atleti. Lo sport da combattimento, quando vissuto con disciplina e rispetto, diventa una straordinaria palestra di vita. Complimenti a tutti i ragazzi e allo staff: continuate così, perché state rappresentando al meglio il nostro territorio e i valori del Csen». Un risultato che dà slancio, fiducia e nuove motivazioni in vista dei prossimi appuntamenti, con lo sguardo già rivolto ai campionati mondiali del 2026.