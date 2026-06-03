Nella giornata di lunedì la polizia locale ha condotto una significativa operazione nel centro storico, accertando in un’abitazione di via Silvio Pellico l’insediamento di un esercizio commerciale irregolare per la vendita al dettaglio di generi alimentari, gestito da cittadini extracomunitari. Nel corso dei controlli sono state identificate circa dieci persone, tra cui due cittadini stranieri sottoposti a verifiche più approfondite in merito al permesso di soggiorno. Gli agenti hanno proceduto al sequestro di circa 300 chilogrammi di prodotti privi di tracciabilità e alla denuncia all’autorità giudiziaria dei presunti responsabili dell’attività illecita. La notizia è stata resa nota dall’assessore alla Polizia Locale, Dante Di Trapani, e dal comandante della Polizia Locale, Nunziata Turtula.