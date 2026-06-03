Un nuovo incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l’arteria che collega Vittoria a Scoglitti, teatro purtroppo frequente di sinistri soprattutto nei periodi di maggiore traffico verso la fascia costiera (foto Franco Assenza).

Una moto e una Fiat Panda si sono scontrate in circostanze ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato sull’asfalto dopo l’impatto.

Il centauro è stato immediatamente soccorso dagli operatori del 118 – Sues Sicilia, che gli hanno prestato le prime cure sul posto prima di disporne il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Le sue condizioni sono in fase di valutazione clinica.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica è intervenuta la Polizia Locale di Vittoria, sezione Infortunistica Stradale, che ha provveduto anche alla gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.