Nei giorni scorsi il personale della Capitaneria di Porto–Guardia Costiera di Pozzallo è intervenuto sul litorale di Ispica dopo la lodevole segnalazione di un bagnante che, notata una colonna di fumo su una duna a ridosso della spiaggia, ha contattato immediatamente la Sala Operativa. Il pronto intervento dei militari ha consentito di individuare i presunti autori del rogo, denunciati all’Autorità giudiziaria di Ragusa per combustione illecita di rifiuti.

L’area interessata è stata posta sotto sequestro; il provvedimento è stato convalidato dalla Procura della Repubblica di Ragusa, che ha coordinato le indagini.

In concomitanza con la stagione balneare, la Guardia Costiera ricorda che abbandonare qualsiasi tipologia di rifiuto sulle spiagge e, ancor più, distruggerli appiccando il fuoco, costituisce una condotta gravemente dannosa per l’ecosistema e integra un illecito penale.

La combustione illecita di rifiuti è infatti sanzionata severamente dal Codice dell’Ambiente: la reclusione va da due a cinque anni per i rifiuti non pericolosi e da tre a sei anni per quelli pericolosi.

Oltre alle pene previste, la normativa impone agli autori del reato l’obbligo di ripristinare, a proprie spese, lo stato dei luoghi, procedendo alla bonifica dell’area e allo smaltimento regolare dei residui dell’incendio.

Si precisa che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, la responsabilità degli indagati potrà essere definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.

Per ogni emergenza o segnalazione sul litorale e in mare sono attivi, 24 ore su 24, il Numero Blu 1530 e il Numero Unico di Emergenza 112.