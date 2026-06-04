I carabinieri della Compagnia di Ragusa hanno proceduto ad una serie di controlli stradali finalizzati al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza stradale, soprattutto indirizzati verso gli utenti alla guida di monopattini elettrici e quadricicli leggeri, meglio conosciuti come minicar, questi ultimi condotti da minorenni, per lo più quattordicenni. Decine i mezzi controllati: se per i quadricicli è stato riscontrato, tra le condotte di guida pericolosa maggiormente diffuse, il mancato uso delle cinture di sicurezza, obbligatorio per legge in ogni momento della marcia, per i monopattini elettrici le recenti introduzioni normative hanno imposto l’obbligo, in capo ai conducenti, dell’utilizzo tanto del casco protettivo, quanto della presenza del contrassegno identificativo, meglio noto come “targhino”, personale ed inamovibile.

Sei i monopattini trovati sprovvisti di targhe. Da 100 a 400 euro le sanzioni previste per ciascuna di tali mancanze e, all’orizzonte, è ormai di prossima introduzione l’obbligo di assicurazione Rca legata allo stesso monopattino, con sanzioni che prevederanno anche il sequestro del velocipede e che scatteranno a partire dalla metà di luglio. I controlli proseguiranno incessanti nel corso delle prossime settimane, al fine di salvaguardare la sicurezza stradale di tutti gli utenti alla guida di ogni genere di veicolo.