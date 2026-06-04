La sezione Confcommercio di Comiso lancia un nuovo allarme sulla situazione del centro storico, dove nelle ultime settimane si sono registrati episodi che stanno generando crescente preoccupazione tra operatori economici e residenti. Il presidente sezionale, Orazio Nannaro, riferisce che, al di là dell’ultimo caso riscontrato dalla polizia locale, numerosi commercianti hanno segnalato la presenza di attività abusive gestite da extracomunitari, prive di autorizzazioni e fuori da ogni regola commerciale. Una situazione che, unita alla rissa avvenuta in piazza nei giorni scorsi, sta alimentando un clima di insicurezza e tensione.

«I nostri commercianti sono molto preoccupati — afferma Nannaro —. Stiamo assistendo a un peggioramento evidente: negozi abusivi che aprono senza alcun controllo, episodi di violenza nel cuore della città, comportamenti che nulla hanno a che vedere con la civile convivenza. È un quadro che non possiamo ignorare. Comiso merita ordine, legalità e rispetto delle regole». Nannaro sottolinea che la situazione sta incidendo negativamente sulla vivibilità del centro e sulla percezione di sicurezza: «I cittadini ci dicono di sentirsi meno tranquilli, i commercianti temono ripercussioni sulle loro attività. Non possiamo permettere che il centro storico, già fragile, venga ulteriormente penalizzato da fenomeni fuori controllo». Il presidente sezionale Confcommercio evidenzia inoltre che il problema non riguarda solo il commercio, ma l’intero tessuto urbano: «Quando proliferano attività illegali, si crea concorrenza sleale, si abbassa la qualità dell’offerta e si indebolisce il lavoro di chi opera nel rispetto delle norme. È un danno economico, sociale e culturale. Serve un’azione decisa e coordinata».

Nannaro chiede all’Amministrazione comunale e alle autorità competenti di intervenire con urgenza: «Occorrono controlli costanti, verifiche sulle attività irregolari, presenza sul territorio. Non possiamo lasciare soli i commercianti. Confcommercio è pronta a collaborare, ma è indispensabile che il Comune faccia la sua parte con determinazione». Il presidente conclude con un appello: «Comiso ha bisogno di recuperare serenità e fiducia. Il centro storico deve tornare a essere un luogo sicuro, ordinato e attrattivo. Chiediamo rispetto per chi lavora ogni giorno e per tutti i cittadini che vogliono vivere la città senza timori».