Tamponamento a catena e forti disagi alla circolazione nelle ultime ore lungo la Strada Statale 115, dove una carambola di veicoli ha paralizzato uno degli snodi viari più critici della zona. Il sinistro è avvenuto in un tratto particolarmente congestionato dell’arteria, a breve distanza dal Ponte Guerrieri, coinvolgendo più mezzi diretti verso il centro urbano di Modica. La dinamica è ancora oggetto di approfonditi accertamenti. A riportare le conseguenze più serie è stato l’autista di un furgone, per il quale si è reso necessario l’intervento del 118.

L’uomo è stato assistito sul posto e, fortunatamente, ha riportato soltanto lievi traumi riconducibili alla violenza dell’urto. Illesi, secondo le prime informazioni disponibili, i conducenti e i passeggeri degli altri veicoli coinvolti. Le ripercussioni sul traffico sono state immediate: essendo una delle principali vie di accesso a Modica, l’arteria ha registrato code estese e rallentamenti in entrambe le direzioni, con decine di automobilisti bloccati soprattutto nelle fasi successive all’impatto. Sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia dei Carabinieri, che ha eseguito i rilievi di rito per definire le eventuali responsabilità e ha gestito la complessa regolazione del flusso veicolare, garantendo la sicurezza durante i soccorsi e le operazioni di rimozione. La circolazione è stata progressivamente ripristinata solo dopo la rimozione dei mezzi incidentati e la messa in sicurezza della carreggiata. Le indagini sulle cause della collisione sono tuttora in corso.